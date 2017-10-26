王應傑：台灣很多賤民不知中國多進步

台北市商業會理事長王應傑。（資料照，記者黃建豪攝）

2017-10-26 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕中共19大日前落幕，未來對台政策成為焦點。台北市商業會理事長王應傑表示，中國目前已經成為世界第二大的經濟體，但台灣卻有很多沒有到過中國的「愚民」、「賤民」，根本不知道中國有多進步。

據《三立新聞網》報導，王應傑表示，中國一定支持「反獨促統」，不過中國已經是世界第二大經濟體，且中國國家主席習近平集權力於一身，台灣只是一個5500億美金的經濟體，對於台灣每天各種意識形態爭吵，習根本懶得理。對習近平最重要的事就是在中國建國百年時，成為小康社會、成為世界最大強國。

王應傑提到，台灣2300萬的人口中，真正只有750萬人去過中國，很多台灣的「愚民」、「賤民」根本不知道中國這30年來的進步，很多一級、二級城市都已經超越台北，所以兩岸關係最重要的就是年輕人和中下收入階層的來往。

王應傑指出，「商人無祖國」，只要有錢賺，商人就會去，而且大商人和政治人物一樣，都是高明的騙術。王應傑說，奉勸蔡英文政府，不要去中國化、走「文化台獨」，阻止立委提出涉及反分裂法的修憲案，將經濟努力弄好，讓台灣人民能夠在這塊土地上好好「維持現狀」。

王應傑的說法引起PTT網友憤怒，「全面抵制」、「原來是賤商啊，難怪會批評賤民」、「自以為高貴罵人愚民賤民？」、「這麼嫌棄，放棄健保啊，去中國啊」、「支持東森全面退出鬼島賤民市場」、「說這話很白癡」、「那你待在台灣幹麻？要是是我還真不願意去落後的地方住」、「太棒了，這發言，你就別待台灣吧」。

談「賤民說」 王：希望政治人物講真話

〔記者徐義平／台北報導〕針對「賤民說」，台北市商業會理事長王應傑進一步解釋，台灣還有1500萬人沒到過中國，這些人被部分政治人物運用30年國民黨執政時的白色恐怖話語所欺瞞。

他更引用前立委朱高正的話「政治是高明的騙術」，他的目的是希望政治人物講真話，不要再用白色恐怖的方式欺騙中下階級的民眾，尤其是中國已經躍升世界第二大國，高鐵、營建等各項技術都領先台灣，而且與台灣也交流多年，希望政治人物把真相告訴民眾，甚至帶著沒到過中國的民眾去看看。