創世到宅泡澡服務 讓長照家庭喘口氣

藝人親自參與創世到宅服務，泡澡服務讓長照家庭家人喘口氣。（記者簡惠茹攝）

2017-10-26 13:25

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕藝人蘇晏霈及江俊翰今天上午跟著創世基金會到宅服務團隊，為77歲的林阿公提供泡澡服務，阿公因意外跌倒臥病在床，數十年的時間都由老婆游阿嬤全年無休親自照顧，游阿嬤說，創世的到宅服務，讓她可以稍微喘口氣。

今天上午藝人蘇晏霈及江俊翰，跟著宜蘭縣活力關懷協會和創世基金會到宅服務團隊到現年77歲的林阿公家，指導與協助泡澡。阿公30歲那年，不明原因手抖，被診斷出患有腦神經萎縮，使原本的理髮工作無法繼續，身體狀況漸走下坡，民國97年阿公更因意外跌倒而致殘成臥床狀態，數十年的歲月，阿嬤全年無休陪伴照顧，從104年5月經轉介後，創世提供到植物人宅服務，讓阿嬤的壓力得以稍稍減輕。

宜蘭縣活力關懷協會理事長謝志明表示，這些年參與羅東院的服務，發現洗澡這件小事，對許多植物人家庭來說，卻是一件工程浩大的難事，不僅要面臨技巧和設備的不足，更要克服移動時困難，還好創世的原床泡澡技術，能幫助臥床的人，輕鬆泡個澡，沖掉身上黏膩感，肯定是一件舒服的事。

創世基金會表示，在服務植物人過程中，發現仍有許多個案在家由家屬自行照顧，卻缺乏應有的照護知識及技巧，使得在照護上面臨極大的困難與挑戰，為提升植物人家屬的照顧品質與技巧，並對植物人家庭提供全面的居家關懷，從民國92年8月起開辦「到植物人宅服務」，為在家安養的植物人及失能臥床老人，提供專業免費的到宅服務。

創世基金會院長陳淳妍表示，羅東院自民國100年成立以來，由護理師、社工員、社區服務員及義工組成專業的服務團隊，北至頭城南至蘇澳，到個案家中協助指導原床泡澡與護理照護技巧，並連結及轉介相關資源與服務，不僅紓緩個案長期臥床的不適，更為個案家屬帶來一份依靠與關懷，免費服務專線：03-9533468。

宜蘭縣活力關懷協會為協助羅東院募集「到宅服務」經費，將在12月17日上午9點在羅東文化工場舉行「讓愛飛揚」愛心公益園遊會，特別邀請北七樂團、蘇晏霈及江俊翰到場獻唱演出，號召宜蘭鄉親，發揮鄉親救鄉親精神，支持園遊會設攤及認購園遊券，每張100元，一同共襄盛舉，支持公益行動。