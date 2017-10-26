高教玉山計畫167.2億元 立委籲加陽明山、合歡山

立委吳思瑤質詢關切高教深耕USR大學善盡社會責任，要求選區內的台北藝術大學校長陳愷璜（右一）和陽明大學校長梁賡義（右二）上備詢台，但未給予任何答詢機會。（記者林曉雲攝）

2017-10-26 11:45

〔記者林曉雲／台北報導〕高教預算明年擬增加40億元，立法院教育及文化委員會今天進行教育部及國立大學預算詢答，多位立委關注教育部明年擬推的「高教玉山計畫」，各界認為只有玉山計畫仍不足，台大代校長郭大維上週才公開呼籲政府加設「阿里山計畫」，立委柯志恩質詢時也要求再增加「陽明山計畫」、「合歡山計畫」。

立委蘇巧慧蘇巧慧關注國際攬才，她表示，我國大專校院教師年齡超過50歲的比率是52％，而英國、日本、韓國等都只在40％左右，恐怕在幾年內會產人才斷層，而教育部推動彈性薪資方案，各校延攬新進教師比率未達1成，亦即高達9成以上彈薪費用都用在留才，資深教授有資深的好處，但青年學者人數占比過少，造成新血不足，不利高教發展，玉山計畫不可能同時拔尖和雨露均霑，呼籲教長要有承擔改革炮火的肩膀，才不會讓改革彎來彎去、無所適從。

立委柯志恩表示，教育部提出高教玉山計畫，但針對私校應也有陽明山計畫、合歡山計畫，彈薪以理工電機資訊類群占比4成為多，商管文學藝術不到1成，頂大外籍專任教師留任3年以上外籍學者更只微幅增加0.46％。

教育部長潘文忠表示，留才與攬才同等重要，我國高教師資結構的確趨向老化，玉山計畫也有國際攬才部分，希望招攬45歲以下的青壯派學者，但長期以來，我國教授的薪資相對其他國家來的低，因此也有必要拔尖為教授加薪。

立委吳思瑤關切高教深耕USR大學善盡社會責任，她表示，在167.2億元的高教深耕計畫中，USR計畫只占12億，相對於日本推動「地方創生計畫」，擴大產官學合作，結合地方大學和企業創造就業，台灣要怎麼推動？她並要求選區內的台北藝術大學校長陳愷璜和陽明大學校長梁賡義上備詢台，但未給予任何答詢機會。立委陳亭妃同樣關注選區內台南大學拒絕遷往七股校區一事。

立委張廖萬堅直問教育部長潘文忠，中國福建宣稱3年內要招攬台灣學者1千人以上，這是攬才還是統戰？我國一年有3、4千名博士，花了那麼多錢，不善用大力培育的本土博士、不留著自用，教育部還搞不清楚博士畢業後的流向，東華、中正、嘉義大學都有高達90、87、70個正式教師缺額。