高雄三奪世界麵包冠軍 背後有洋蔥

陳耀訓（中）、周小瑾（右）獲獎時，激動的含淚舉起國旗；左為王鵬傑。（陳見興提供）

2017-10-25 16:29

［記者黃旭磊／高雄報導］繼吳寶春、王鵬傑後，高雄麵包師陳耀訓本週再奪法國世界麵包大賽冠軍，賽前常半夜勤練，熬到天明。

陳耀訓開設巴黎波波麵包店位於高捷後驛站旁，近1個月來，他與女助手周小槿幾乎每晚熬夜訓練，而王鵬傑開設的麵包店，則是位於鄰近美術館區，常來培訓；吳寶春的店位於市府對面，偶而來；夜深人靜，師傅們挑燈苦戰，終於熬出成果。

巴黎波波合夥人陳見興說，陳耀訓曾在台中跟野上智寬學藝，麵包界不同於其他業界潛規，「徒弟開店，師傅們都會過來幫忙」，與各行業師徒互怕搶市不同。

訓練期間，店家約晚上9點拉下鐵門，陳耀訓、周小瑾通宵站8小時揉麵團、試風味，王鵬傑與吳寶春指導參賽重點，如吳寶春曾遇到機器狀況，而王鵬傑錯估氣候，都成為前車之鑒。

2017世界麵包大賽（MONDIAL DU PAIN）今年移師到法國南特舉辦，有法國、日本、中國等18國參賽，我國選手陳永信曾於2015年奪冠，這項賽事與吳寶春2010年奪金的路易樂斯福世界盃麵包大賽Coupe du Monde de la Boulangerie同為世界重要競賽。Mondial du Pain參賽者必須1個人（加1名助手）完成比賽。

陳耀訓為彰化鹿港人，被店員稱為「魔鬼」，重視麵包氣味、外觀與層次，堅持出爐時間只賣幾小時，絕不賣隔夜，擺盤不對立即斥責，當天沒賣完就送家扶基金會。