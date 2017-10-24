捷運環狀線二階段有影 台北市最快明年底編預算

台北捷運環狀線第二階段計畫興建18站，南環段將行經台北市文山區、新北市新店區，北環段行經新北市新莊、五股、三重、蘆洲等區及台北市士林、中山區。（取自台北市捷運局網站）

2017-10-24 21:33

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市捷運局從98年就開始籌備捷運環狀線北環段及南環段，至今已接近10年。台北市議員林國成及陳政忠今天於交通部門質詢時詢問目前進度，捷運局長張澤雄表示，目前還需要經交通部、國發會審查，交由行政院核定後才能編列預算。張澤雄表示，若是審查一切順利，那麼最快可在明年底編列預算。

環狀線第2階段北環段及南環段全長約20.66公里，共設置18座地下車站及1座機廠。路線行經台北市文山、士林及中山區；新北市新莊、五股、三重、蘆洲及新店區，全線建設總經費約1378.1億元。張澤雄說，之前向中央提報可行性評估報告時，中央都表支持，但因為預算牽涉到1378億元，所以需要謹慎思考。

而當議員提問目前北環段遇到甚麼困難，張澤雄解釋，遇到延遲是因為用地協調出現困難，台北市與新北市目前都有共識，打算明年啟動都市計畫變更，而能夠用公有地就用公有地，如社正公園就會用公有地，靠近故宮博物院會用都市計畫變更。

至於新北市新莊產業園區廠商反對興建北環段捷運站，張澤雄說，這個問題會持續溝通。