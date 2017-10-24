新竹縣第二運動場 恢復開放囉！

新竹縣第二運動場除了場內的人工草皮，跑道等區域都已經全面恢復開放，也已經有民眾到場運動。（記者黃美珠攝）

2017-10-24 19:46

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣第二運動場到底重新開放了沒有？有讀者質疑，世大運都已經結束多時了，怎麼第二運動場還是沒有開放給民眾使用？縣府教育處表示，國慶當天升旗典禮完，縣長邱鏡淳就當眾宣布，除了場內人工草皮管制區未來要採租借制度，正在辦理委外管理中，場外的跑道區、溜冰區等都已經全面恢復開放了，歡迎鄉親使用。

鄉親抨擊，他們就住在第二運動場周邊，以前可以直接到運動場運動或散步，世大運後，大家只好轉移陣地，改去縣立體育場活動。

但是世大運都結束很久了，他們還是回不去第二運動場，因為斜張橋通往第二運動場的圍籬大門老是封閉。希望縣府能早日恢復開放，還給鄉親走路、運動、溜冰以及親子同樂的公共空間。

教育處說，以前第二運動場沒有圍籬，世大運之後增建了，所以，第二運動場以前可以直通斜張橋，現在有了門禁，而且目前開放進出第二運動場出入口不包含這裡，以致造成鄉親誤會。

教育處說，現在不管早上或是晚上都有不少人回到第二運動場活動，其實，從斜張橋走下來，轉個彎到光明六路這一側的小停車場，就可以從停車場邊的入口處進入。

目前第二運動場只有管制中央的人工草皮區不得進入，未來委外後會採取租借制度，相關的禁止公告也已經豎立在現場。

不過，可能是因為只有中文告示，沒有英語等其他外文的公告，以致日前曾發生有越南等國籍的新移民鄉親開心直接衝入踢足球的狀況，經及時勸阻後，他們也配合離開。

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