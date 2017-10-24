高捷擬南延12公里 立委允年底爭納前瞻

民代與居民高喊「林園人，要捷運！」（記者黃旭磊攝）

2017-10-24 13:03

［記者黃旭磊／高雄報導］高捷最南端小港站距離林園還有數公里，居民爭設捷運延伸，立委劉世芳、賴瑞隆允於年底前爭取納入前瞻基礎建設城鄉計畫。

「林園人，要捷運！」劉世芳、賴瑞隆今天（24日）上午於林園區幸福公園與近百名居民會談，會中提出爭取高捷紅線R3站往南延伸12.14公里，經沿海路直達林園石化工業區，居民高喊要捷運等口號。

劉世芳表示，交通部已對於林園捷運延伸段做過可行性評估，估計新設XL1等10站、經費為185.1億元，由於地方人士強烈要求，捷運確實能帶動沿海人口發展，「將高屏地區納入一日生活圈」，後續進行地方說明會及環評，將在年底前爭取納入前瞻城鄉計畫。

高捷延伸林園案最早由立委林岱樺爭取千萬元評估經費，規劃平面設計降低成本，並擴大鳳鼻頭、小琉球、屏東東港及大鵬灣等藍色三角規劃，創造旅次吸引點，計畫漸趨成熟可行。

林園區里長聯誼會主席洪進財說，納入前瞻就有機會，需要立委支持，「林園人進市區搭公車超過半小時，還要繞庄頭，不便利又不公平。」而中油工會常務理事顏飛龍等地方人士透露，高捷評估運量不足，事實上屏東東港、小琉球及南迴公路車流都經過林園，捷運延伸可串連沿海觀光人潮。

高捷延伸段估新設XL1等10站。（記者黃旭磊攝）