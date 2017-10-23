「霜降」變「塵降」... 西半部及離島空氣差

今全台西半部與離島地區空氣品質普遍不佳。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

2017-10-23 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕今（23日）為24節氣中的「霜降」，為秋季最後一個節氣，嘉義清晨因輻射冷卻出現了入秋最低溫16.5度，其餘地區也接近20度，不過伴隨著冷空氣而來的是空氣品質問題，現整個西半部及離島地區空氣品質普遍不佳，西北部甚至亮起「不良紅」燈號。

根據行政院環境保護署的空氣品質監測網顯示，今天中午12點，台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖的空氣品質不佳，全台約50個測站空氣品質指標（AQI）都呈現敏感族群需注意的「警戒橘」等級，新北林口及桃園觀音更達到對所有族群不健康的「不良紅」等級。

氣象專家彭啟明表示，秋冬季最麻煩的就是亞洲大陸的空氣汙染，除了工業與生活汙染外，還可能有沙塵暴漂至台灣變成沙塵天氣，彭啟明稱，今天境外汙染移入量最多，未來幾天可能持續都會有，務必要多注意。

環保署提醒，「警戒橘」燈號出現，代表敏感族群應減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩，氣喘患者也需增加吸入劑使用頻率；而「不良紅」燈號發生地區，所有民眾皆須注意健康風險，敏感族群包括有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人更應留在室內。