週日降雨減少 早晚有秋涼 北部低溫下探18度

明（22）日的整體水氣稍減，但台北山區、基隆北海岸仍不定時飄雨，新竹以北清晨以前有短暫雨，中部以北及宜蘭地區低溫將下探至18、19度，花東地區低溫則約20、21度。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-21 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕明（22）日的整體水氣稍減，但台北山區、基隆北海岸仍不定時飄雨，新竹以北清晨以前有短暫雨，其餘各地多雲到晴。受到東北季風影響，明各地早晚都有涼意，中部以北及宜蘭低溫將下探18、19度，花東則約20、21度；颱風蘭恩於今（21）日上午8時增強為強颱，下午加速朝北北東移動，預計明晚以後接近日本本州。

據中央氣象局預報，受到東北季風影響，中部以北及宜蘭地區低溫將下探至18、19度，花東地區低溫則約20、21度。北台灣受到涼空氣與雲量影響，白天高溫僅約22至25度，其餘各地高溫仍有26至28度。氣象局提醒，中南部日夜溫差稍大，請大家留意氣溫的轉變，適時增添衣物以免受涼。

降雨部分，明日大台北山區、基隆北海岸地區整日會不定時飄雨，其他新竹以北的地區清晨以前會有短暫降雨，但白天過後將轉為多雲到晴的天氣，其餘各地也大致是多雲到晴的天氣型態。《天氣風險公司》指出，明日北部、東部降雨機率仍高，中南部地區則不較受此影響，未來幾天是較為晴朗穩定的天氣。

颱風動態方面，蘭恩颱風已於今日上午8時增強為強颱，目前中心位於台北東南東方約1100公里之海面上，下午起加速朝北北東移行，預計明晚以後將接近到日本本州，提醒明天至下週一計畫前往琉球、日本的朋友留意其動態消息。《天氣風險公司》也表示，蘭恩預期將會直接侵襲日本，如果是週日（22日）到週一（23日）要前往日本的話，要留意航班動態。

此外，因東北風及蘭恩颱風影響，氣象局提醒，今明兩天台灣附近各地沿海空曠地區及各離島易有9到11級強陣風，海面風浪大，並有長浪發生的機率。尤其北部、東半部沿海仍易有9至5米浪，海邊活動請特別注意安全。

空氣品質方面，明日雲嘉南局部地區可能出現揚塵天氣，空氣品質達橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為懸浮微粒及細懸浮微粒。

蘭恩颱風已於今（21）日上午8時增強為強颱，下午起加速朝北北東移行，預計明（22）晚以後將接近到日本本州。（圖擷自中央氣象局）

明日受東北季風影響，中部以北及宜蘭低溫將下探至18、19度，花東地區低溫則約20、21度。北台灣白天高溫約22至25度，其餘各地白天高溫約26至28度。（圖擷自中央氣象局）

明日全台紫外線為中量級。（圖擷自中央氣象局）