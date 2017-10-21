入秋來首度降破20度 吳德榮：類似天氣持續至下週五

淡水今凌晨測得19.4度，是今年入秋以來平地低溫首度降至20度以下。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-10-21 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕受東北風影響，今（21日）凌晨淡水測得氣溫19.4度，是今年入秋以來平地低溫首度降至20度以下，氣象專家吳德榮指出，北台灣低溫在20度左右，中南部日夜溫差大的天氣將持續至下週五（27日），提醒民眾早晚要增添衣物，以防感冒。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，在東北風的影響下，北海岸、北部山區及東北部有明顯降雨，桃園以北平地有局部短暫雨，新竹偶爾受影響，也有零星短暫雨的機率。

吳德榮接著指出，明（22日）仍受東北風影響，但水氣減少，天氣轉乾，僅北海岸、北部山區及東北部有零星降雨。他說，北台灣今明2日白天氣溫還算舒適、早晚偏涼，最低溫大約在19度左右；而中南部，今明2日都是晴朗穩定的天氣，日夜溫差較大。

吳德榮進一步表示，據最新模式模擬顯示，下週一至週五（23至27日）仍受東北風影響，北海岸、北部山區及東北部有局部雨，強調北台灣白天大多舒適、早晚偏涼，最低氣溫大約都在19至21度；至於苗栗以南未來這週則都是晴朗穩定的天氣，中南部日夜溫差較大，提醒民眾早晚要增添衣物。