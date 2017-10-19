小琉球救護船將退役 遺體渡海火化成難題

小琉球救護船和安號將退役。（記者陳彥廷攝）

2017-10-19 22:20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣小琉球島上缺乏醫療資源，若遇急重症，不論居民或遊客，主要的後送方式就是搭醫療救護船，不過因為船體老舊，經過地方政府、鄉公所及民意代表爭取，預計明年3月退役後由中央出資新造的「慈航輪」代替。縣議員洪慈綪今天協調，預計明年將朝由殯葬業者接手方向因應。

小琉球的救護船因離島需求及時空背景，除主要的救護任務，也兼負載送靈柩至本島火化的次要任務，琉球鄉親「生老病死」可說都與救護船習習相關，但因中央法規修訂後規定不得再載送遺體，使縣府遭到審計單位來函糾正，新救護船順勢因此加進「回歸單純救護業務」但書，明年不得再載送遺體回本島火化。

由於現有載送遺體的選擇還有貨船或者客運船等等，但因為顧及家屬感受，除救護船載送外皆滯礙難行，消息甫出時也未有相對應配套，鄉親的「最後一程」如何處理一度引發地方震憾。

鄉公所週一曾赴縣府商討，縣議員洪慈綪今天則協調縣府內部橫向溝通，預計明年開始將朝殯葬業務由殯葬業者接手方向，讓新救護船回歸單純救護業務。

鄉公所並提出建議，如舊船可續使用專載遺體，或將業務外包予殯葬業者等方向，但因事涉敏感，若未來發生如舊的和安號維修預算及貨運業者不再載送等等變故，仍有可能再度面對相同問題，建議可思考在鄉內設立專用火化場一次解決所有問題。