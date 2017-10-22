國父紀念館本來不是長這樣？王大閎這樣說服蔣介石

2017-10-22 07:30

〔記者吳書緯／台北報導〕你聽過王大閎嗎？大概沒有。但一定有去過國父紀念館，國父紀念館就是他的代表作，王大閎是戰後來台的建築師中，輩分最崇高的一位，當年為了堅持自己的設計理念，還特別給蔣介石擬了說帖，這才沒讓國父紀念館屋頂成了「清代宮殿」。

王大閎生於1917年，父親是中華民國首任司法總長王寵惠，童年在蘇州庭園生長的經驗對於他日後的設計有很大的啟發，他曾負笈英國劍橋與美國哈佛大學，在哈佛念建築所時，同班同學就是日後被譽為「現代主義建築的最後大師」的貝聿銘。

王大閎因國共內戰的緣故轉赴香港，最後在1953年來台，將最精華的人生歲月奉獻給台灣。來台後首先設計了建國南路自宅，可惜轉賣後被拆除，今年在王大閎建築研究與保存學會奔走促成下重建，使大師靈光再現。建築史學者徐明松說，這棟建築的重要性在於剛到台灣的王大閎，於不熟悉台灣的氣候環境下，最不受外在環境拘束的一件作品，高聳的圍牆延續童年在蘇州的生活經驗，落地窗外的兩根黑色鑄鐵柱呼應了傳統合院正廳左右對稱的邏輯，也是巧妙的支撐橫樑，前方的庭院就像是傳統的院落空間，臥室窗戶採圓形窗，搭配格狀窗櫺，有中國建築「月洞門」的精神，巧妙地在現代建築的構造融入了傳統合院與庭院的氛圍。

而王大閎最為世人所知的作品則是國父紀念館，也是他一生中的得意之作，設計國父紀念館時，因理解業主（政府）的心態，在屋頂的詮釋中呈現了中國傳統元素。但在設計圖完成後與政府溝通的過程仍延滯數年，當年蔣介石想要讓屋頂成為清代宮殿的風格，王大閎以「國父革命不就是要推翻滿清，若紀念館模仿清朝宮廷的樣子，對國父不就是諷刺？」的說帖，說服蔣介石維持原案。

國父紀念館的屋頂採文官的紗帽造型，擷取了古典飛簷的精神，但更為突出和誇張，挑伸的尺度更大，打破了傳統建築屋簷的穩定感，使建築更雄偉，而廊道上的扶手與整體空間尺寸設計給人親切感，呈現「國父親民」的意涵，不僅是民眾假日休閒的場所，現在也是青少年們喜愛練習熱舞的地點。

王大閎建國南路自宅：

（02）2595-7656，台北市中山區中山北路三段181號（美術公園內）

國父紀念館：

（02）2758-8008＃546、545，台北市信義區仁愛路四段505號

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