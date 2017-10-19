醫病》脊椎微創手術減壓 當天就能出院

2017-10-19 16:04

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕75歲胡姓老翁退休後務農，因在田裡跌坐，引起背痛、右肢酸抽痛麻無力，3個月後，檢查發現脊椎有一節骨頭破了，另一節壓迫神經，醫師為他進行微創脊椎支架手術，不但傷口小，失血量少，減少術後腰背痠痛的後遺症，當天即可出院。

嘉義市陽明醫院副院長骨科醫師李孔嘉指出，相較於傳統手術，脊椎微創手術拋棄傳統的椎板切除，改採用神經孔外方的減壓方法，不會破壞脊柱的穏定結構；矯正方式則是捨棄硬梆梆的鋼釘固定加骨融合，改由脊柱後方由脊突活動支架支撐，保留脊椎的柔軟度。

胡翁年輕時在機械工廠工作，退休後在家務農，有高血壓等病史，3個月前因在田裡跌坐，引起背痛，並傳導至右下肢酸抽痛麻無力，因睡時翻身都會痛醒，致睡眠品質不好，精神越來越差，且痛到經常吃中藥及西藥，因忍耐已超過極限，選擇開刀。

李孔嘉說，胡姓老翁手術當天早上7點住院，經進行微創脊椎支架手術，透過一個2公分的小傷口，開完刀後，減少術後腰背痠痛後遺症，下午4點出院，也不需要穿鐵衣，不會有背部像鐵板的僵硬感。

李孔嘉強調，相關的手術術前評估檢查很重要，病人若是狀況穩定，那麼可以安排作單日手術，患者須與醫師詳細討論並考量個人最適合的治療方式，才能得到最好的治療效果，進而減少手術對生活及工作的衝擊。