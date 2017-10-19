94歲理髮師 樂當鄰長1甲子

基隆市94歲理髮師曾海水，從20歲在中山區復旦路開理髮店，一剪74年；高齡94歲他還是資深鄰長，一當60年。兩項紀錄都是十分罕見。（記者俞肇福攝）

2017-10-19 13:38

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中山區通化里鄰長曾海水，高齡94歲的他，從33歲起當鄰長，一做一甲子，服務鄰里的紀錄無人能敵：94歲的曾海水靠著剪髮養活一家6口，在中山區復旦路剪髮，一剪74載，周邊軍營阿兵哥、中油、港務局員工與里民，提起剃頭伯的手藝都說讚！

民國12年出生的曾海水說，20歲跟人家學剪髮手藝，後來在中山區流籠頭（中華路、復旦路）交叉口處租屋剪髮，因為剪髮手藝好，附近的碼頭工人、海軍軍營阿兵哥、中船員工與當地居民都會來剪頭髮；生意好時，有5張理髮椅、自己忙不過來還要請4個師傅剪髮。

曾海水說，當鄰長是當時里長蔡金枝邀請他出來幫忙，沒想到就這樣一做就60年；早年鄰長固定要做的事就是發投票通知單、競選公報、發老鼠藥，鄰居有時候吵架，還要幫忙調解；曾海水說，現在也不用發老鼠藥，公所有調解委員會，鄰長要做的事變少了，但是鄰居還是喜歡來理髮店聊天。

市長林右昌特地跟服務60年的鄰長曾海水說，做鄰長就像是志工服務，感謝鄰長曾海水60年來的熱心服務。