買水晶洞改運 運還沒改先遇豬隊友GG了

2017-10-19 12:13

〔記者許國楨／台中報導〕張姓男子覺得最近運氣很差，聽朋友說水晶可以改變運氣，前晚將賓士車違停路旁下車去買水晶，未料坐在車內的陳姓友人因無聊抽起K菸被警方巡邏行經聞到K菸臭味，反讓車內的毒梅錠及K他命等一堆毒品因此露餡，讓張男氣的直呼，運還沒改先遇豬隊友，真是令人懊惱。

台中市警局保安大隊當晚9點多巡邏行經西屯區上石路，發現一輛賓士車違規停車影響車流上前攔查準備開單告發時，發現坐在副駕駛座的23歲陳男一臉驚慌示意搖下車窗，隨即聞到濃濃的K菸臭味撲鼻而來，立即要求陳男下車受檢，連同此時也走出專賣水晶店家察看的24歲張姓駕駛一併盤查。

結果警方當場在車內中央前置物空間發現一小瓶K他命，隨後又在張男隨身包包內查獲含二級毒品MDMA成份的毒梅錠19顆（21.67公克）及K他命一小瓶，並在副駕駛座及腳踏墊上各查獲K盤一個。

張男供稱，因為覺得最近運氣很差，聽朋友說水晶能增加正能量及改變運氣，因此將賓士車違停路旁，下車去賣水晶的店家看有無適合自己的水晶，卻因車內等候的陳姓友人無聊抽起K菸反引起警方注意，至於毒梅錠等毒品是與陳男在市區某KTV店向傳播妹購買準備唱歌助興，這下運氣還沒改反讓車內及身上的毒品露餡，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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