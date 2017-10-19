好滋味不必遠求 美「栗」驚奇在台灣

2017-10-19 08:30

〔記者陳淑慧／嘉義報導〕秋天是吃栗子的季節，熱騰騰的炒栗子香氣常伴隨著甜味飄散空氣中，而在台灣的嘉義中埔鄉就種著超優質的「黃金板栗」，趕緊一起深入黃金板栗的故鄉，尋訪秋天好滋味。

林家栗園第3代林家慶表示，「黃金板栗」為嘉義中埔鄉自產，因果肉飽滿且金黃甜美，故有此美譽。至於中埔鄉栽植栗子的由來，則要追溯到百年多前的日治時期，當時主政者引進日本品種在山地試種，因成熟期正好遇到雨季，導致果實含水率過高，推廣並未成功，不料栗子樹落地生根後，經過自然演化，竟意外繁衍出台灣特有的「化外品種」！

林家栗園先祖無意間在阿里山山區，發現散生的野生板栗樹，所結的栗子特別好吃，因此移植3棵到台三線中崙溫泉附近的居住處試種，結果栗子樹適應得非常良好，並結出口感鬆軟、高甜度的栗子。約民國三十年，栗子樹隨林家年輕一輩移植到中埔鄉社口村，並分枝給其他農民栽植。自此以後，板栗就在中埔鄉開枝散葉，而中埔的黃金板栗也成了全球緯度最低、產期最早的板栗產區。

林家慶也表示，台灣栗子的口感除了嚐來綿密，因澱粉質高、甜度也夠，吃起來真的不輸國外的栗子。其實，幸福的滋味不必遠求，在台灣就能品嚐到美味的栗子！

林家栗園：0911-363-095