扶輪社「多元文化好事多」啟動 助新住民子女發揮優勢

2017-10-18 17:13

〔記者佟振國／南投報導〕別放棄自己與生俱來的優勢！國際扶輪社關懷新住民子女教育，選擇南投縣新住民子女人數最多的埔里國中，推動「多元文化好事多」計畫，幫助新住民子女認識母親家鄉文化及加強母語學習，未來具備多元文化知識及語文能力，在地球村時代更具優勢與競爭力。

我國新住民人數不斷增加，人口結構也逐漸產生變化，新住民子女教育成為重要課題，國際扶輪3462地區特別推動「扶輪之子深耕—成材服務計畫」，結合國立暨南國際大學，於南投縣新住民子女人數、比例最多的埔里國中，開辦「多元文化好事多」活動，邀集新住民子女，也歡迎其他有興趣的同學參與，今天正式開課。

國際扶輪社3462區總監謝明憲指出，多元文化課程包括認識母親家鄉文化、傳統節慶意涵、母語教學、製作母親家鄉城市旅遊探訪文案，以及多元文化市集日。

埔里國中校長脈樹．塔給鹿敦表示，全校1200多位同學中，新住民子女有162人，占13.5％，感謝扶輪社及暨大提供相關資源與師資，這項計畫不僅新住民子女，也把新住民拉進來，借重她們語文、烹飪等多項才藝，傳承給新一代，尤其地球村的時代來臨，未來具備多元文化知識及語文能力，相信將更具優勢與競爭力，新住民二代就有與生俱來的優勢，可別輕易放棄。