腐酸臭氣薰天！ 造紙廠每天偷排1000公噸紙漿廢水遭法辦

造紙廠內堆滿廢紙，廢水趁中午與夜間排放。（記者張瑞楨翻攝）

2017-10-18 14:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕住在彰化縣埔心鄉員鹿路旁的居民，不斷向彰縣政府陳情夜間常有腐臭刺鼻化學氣味瀰漫，彰化地檢署指揮保七總隊第三大隊及環保署中區督察大隊搜索一家造紙廠，竟發現這家造紙廠用定期器，每天固定於中午與凌晨時段，把廢水用暗管連接到放流口，同時注入大量地下水稀釋，再透過道路側溝排到員林大排內，初估每天排放量超過1000公噸，省下的處理費共達3000萬元以上。

環保人員在排水溝內採樣。（記者張瑞楨翻攝）

且這家工廠去年就曾排放高濃度戴奧辛空氣污染物被抓，時隔一年又偷排廢水，依違反水污染防治法偵辦，檢察官裁定洪姓負責人200萬元交保。

警方潛入水溝採取廢水樣本。（記者張瑞楨翻攝）

居民反映說，造紙廠附近的住宅區與學校，每天生活在惡臭環境內，長期不堪其擾，保七總隊第三大隊第二中隊與環保署中區環境督察大隊勘查，鎖定設廠於埔心鄉的一家造紙廠涉有重嫌，報請彰化地檢署檢察官李秀玲指揮偵辦，本月17日搜索造紙廠。

造紙廠積蓄廢水的處理池。（記者張瑞楨翻攝）

調查顯示，這家造紙廠去年8月，被查獲沒有妥善操作防治設備，致排放高濃度戴奧辛空氣污染物，操作設備的員工被彰化地檢署起訴，這次又被查獲偷排廢水，檢警搜索時，發現這家造紙廠用沉水幫浦（馬達），再用定時器控制，每日中午與凌晨時段，把廢水調整槽中沒有處理，含有高濃度有機物與懸浮物質的原廢水，用暗管連接到放流口，同時注入大量地下水稀釋，再排到道路側溝，最終流至員林大排。

堆積廢水的處理池與排放管。（記者張瑞楨翻攝）

檢警發現，沿線溝渠底部覆蓋沉積厚重的紙漿廢泥，機物質在酷熱氣溫下發酵，衍生陣陣酸腐惡臭，這家造紙廠還為了規避查核，在放流口處裝設監視器與警報器，檢警估算造紙廠每日偷排廢水量高達1000餘公噸，所獲不法利益（省下的處理費）初估共高達3000餘萬元，全案依違反水污染防治法偵辦，洪姓負責人200萬元交保。

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