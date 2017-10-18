核四封存員工沒事做 週刊爆台電年花7億養冗員

2017-10-18 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文政府上任後力推「非核家園」，封存已久的核四廠看似啟用機率不高。但有週刊爆料，核四在封存3年的情況下，仍年花7億養500名員工，有員工坦言，其實上班根本沒事做。

《壹週刊》報導，核四封存、停工迄今3年半，除了機組設備的日常維護保養外，幾乎沒有其它要務，但內部編制仍維持封存前的規模，約有550名員工，且還能享有核能加給，光是薪資每年就得花7至8億元左右。

有員工坦言，自己的日常工作就是複製貼上的文書電腦作業，製作各式管理維護報告充當業績給總公司看，最重要的維護機組工作也通通外包，坦言根本沒事做。另有基層老主管爆料，如果大量基層員工離開，核四便會面臨縮編命運，屆時主管職缺將會大減，因此用高薪來防堵員工轉調其它單位。

但廠內仍有許多有志之人拒絕這類短期利益的誘惑，積極轉調其它單位證明自己的價值，一名青壯派員工說，只要政府廢核政策不變，核四裁撤是遲早的事情，寧可趁有機會去其它單位發揮，「也不要在這邊被養得肥肥的等死」，直言「現在的核四說穿了就是一群米蟲」。

對此，台電發言人林德福表示，核四業務減少是事實，目前也著手逐年減少人力並予以調整，年度人事費用約在6至7億元，但他強調，核能加給是反映工作的專業和危險性，是維持士氣的配套措施。