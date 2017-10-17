150位星光名導 雄影天天有明星加持

雄影開幕片《龍先生》的男主角張震將出席參加影展開幕典禮。（記者黃佳琳翻攝）

2017-10-17 13:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2017高雄電影節將於20日（週五）開幕，影展17天期間，明星大導齊聚高雄，超過50場的導演講座與映後座談，預計有150位導演與明星共襄盛舉，是雄影史上數量最多、陣容最齊全的影人陣容。

雄影今年更舉辦兩場別開生面音樂結合電影活動，分別於11月3日（週五）帶來原汁原味「奇幻國度風情」的「土耳其之夜」以及11月4日（週六）邀請《漂流遇見你》保卜與片中雷鬼音樂人Jean Paul Vama來到高雄舉辦「漂流遇見你海風版X一同身在其中」音樂會。

雄影也加碼推出「雄影劇照海報展」，包含高雄市電影館、高雄市總圖、MLD台鋁、誠品駁二店等皆有特色佈展，敬邀影迷感受由劇照穿透而出的電影力量。

雄影指出，雄影開幕週明星，以20日（週五）開幕片《龍先生》的國際影帝張震為首、同片女星姚以緹與導演SABU，《東京夜空最深藍》的導演石井裕也、甫入圍金馬最佳新人的影展大使蔡凡熙、導演火火隨新片《女士復仇》與女星周秀娜及鄧麗欣，都將出席20日傍晚在高市圖總館舉行的開幕典禮，請影迷把握直擊影人的難得機會，參與雄影開幕典禮。