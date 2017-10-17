3人爬馬博橫斷遇豪雨 今直升機吊掛成功

2017-10-17 13:04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕分別來自南投、台中的2男1女登山客，本月7日從南投縣東埔溫泉入山攀登馬博橫斷，但3人抵達中平林道24K準備過溪時，卻碰上豪雨溪水暴漲而受阻，3人打電話向消防局求救，今天氣放晴後，由空勤總隊黑鷹直升機於上午8點59分吊掛至花蓮瑞穗國中，順利脫困。

3登山客未申請合法入山 將依法開罰與求償

由於3人並未申請入山證，而花蓮縣登山活動管理自治條例已於上月頒布，此案可能成為花蓮縣開罰首例。花蓮縣消防局表示，上午已針對此案開會，基於「一罪不二罰」原則，3人團是從南投縣入山，因此違規入山處分部份，將與南投縣消防局進行協調，至於實際發生的搜救相關費用，也將在條列後請3人支付。

不過，因空勤總隊實務上並不會要求登山客支付搜救金額，因此實際上違規登山客所需支付的金額，除了未經申請「爬黑山」所需支付的罰金之外，僅有消防局搜救人員採購的糧食、耗材及加班費，算是「象徵性」求償。

馬博橫斷一般從東埔溫泉進、花蓮中平林道出，徒步行程約97公里，一般縱走行程約需8天。一行3人於12日中午過花蓮卓溪鄉中平林道35K工寮，再走3小時路程於24K玉林橋大崩壁時準備過溪，卻因連日豪雨溪水暴漲，導致行程受阻，當晚在溪邊樹林「迫降」緊急紮營，13日早上折回35K工寮躲雨，並向花蓮縣消防局報案求援。

花蓮縣消防局第三大隊副隊長張崇賓說，包括52歲彭姓、49歲李姓2名男子，以及42歲蔡姓女子共3人自組隊，7日從南投縣東埔入山，行程遇大水受阻，透過手機向消防局報案，由於3人尚有2天的預備糧，加上當時花蓮正在下豪雨，因此請3人暫時在中平林道35K工寮躲避大雨。

張崇賓說，3人在山區受困3天，都在35K附近溪流邊等待救援，昨天早上天氣放晴後，消防局請求空勤總隊出動直升機上山吊掛，卻因上方雲層太厚，無法看見地面3人，搜救失敗，而3名登山客也說，昨天有發現直升機在上空盤旋。

今天上午因天候轉好，由空勤總隊黑鷹直升機第二次出勤，3人這次在地上放置反光布吸引注意，終於吊掛成功，上午飛抵瑞穗國中。

而花蓮縣消防局也出動地面人員，原訂14日出發救援卻因豪雨導致中平林道多處崩塌，直到昨天16日天氣轉好，才由修路的怪手協助開出道路出發搜救，包括昨天5人、今天6人，已前進到中平林道18K，原本預計若直升機無法順利吊掛，今天下午1點與登山客於24K過溪點會合，將借助繩索等裝備過溪，或透過直升機空投物資，最後因上午吊掛成功，地面人員已在折返的路上。（更新時間：14:09分）