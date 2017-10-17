台南永康居民注意！ 1.7萬戶20日停水23小時

2017-10-17 12:22

〔記者王俊忠／台南報導〕自來水公司第六區管理處為配合南市府水利局「永康區中華二路CF幹線雨水下水道工程」，需辦理管線改遷停水施工，停水時間為10月20日（週五）上午9時至21日（週六）上午8時止，停水時間計23小時，但若遇豪雨或發佈颱風警報，則本次施工停水取消。

水公司六區處表示，此次停水用戶數約1萬7499戶，除停水區域外，其餘地區正常供水，惟於復水時管線末端、大樓及地勢較高地區供水會有些延遲。

停水影響區域如下，停水區域：一、永康區中山南路銜接中山東路、南工街等以南；二、勝利街1巷銜接勝利街、小東路423巷、小東路等以北；三、柴頭港溪以東；四、忠孝路以西。影響永康區範圍如下，有安康里（中山南路以南包含新興街、康福新村）、六合里、勝利里、五王里、三合里、中興里、成功里、中華里。

水公司考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全。停水期間，籲請用戶留意及儘早儲水備用，造成不便，尚請體諒，請用戶關閉抽水機電源，也請用戶勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用污染飲用水。

用戶洽詢電話有免付費服務專線：1910；六區處永康服務所電話：06.2325714；查詢網站

  • 自來水公司六區處公布十月二十日上午九時起停水二十三小時影響的台南永康區用戶區域範圍。（記者王俊忠翻攝）

    自來水公司六區處公布十月二十日上午九時起停水二十三小時影響的台南永康區用戶區域範圍。（記者王俊忠翻攝）

相關關鍵字： 停水 施工 雨水下水道