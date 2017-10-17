台南永康居民注意！ 1.7萬戶20日停水23小時

2017-10-17 12:22

〔記者王俊忠／台南報導〕自來水公司第六區管理處為配合南市府水利局「永康區中華二路CF幹線雨水下水道工程」，需辦理管線改遷停水施工，停水時間為10月20日（週五）上午9時至21日（週六）上午8時止，停水時間計23小時，但若遇豪雨或發佈颱風警報，則本次施工停水取消。

水公司六區處表示，此次停水用戶數約1萬7499戶，除停水區域外，其餘地區正常供水，惟於復水時管線末端、大樓及地勢較高地區供水會有些延遲。

停水影響區域如下，停水區域：一、永康區中山南路銜接中山東路、南工街等以南；二、勝利街1巷銜接勝利街、小東路423巷、小東路等以北；三、柴頭港溪以東；四、忠孝路以西。影響永康區範圍如下，有安康里（中山南路以南包含新興街、康福新村）、六合里、勝利里、五王里、三合里、中興里、成功里、中華里。

水公司考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全。停水期間，籲請用戶留意及儘早儲水備用，造成不便，尚請體諒，請用戶關閉抽水機電源，也請用戶勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用污染飲用水。

用戶洽詢電話有免付費服務專線：1910；六區處永康服務所電話：06.2325714；查詢網站。