高鐵桃園站將蓋全台最大IKEA 110年開始營運

2017-10-16 20:10

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部高鐵局今天宣布，與牛奶地產投資開發股份有限公司正式簽約，將投資逾60億元，在高鐵桃園車站特定區青昇段434、435地號，興建全台最大的IKEA，計劃於110年初開始營運。

高鐵局表示，牛奶地產投資開發股份有限公司於7月31日獲選為高鐵局主辦「高速鐵路桃園車站特定區青昇段434、435地號商業區開發經營案」之最優申請人，今天下午正式簽約，將為高鐵桃園車站特定區引進全台最大的IKEA，完整服務當地生活機能的空間。

牛奶地產公司取得本案50年地上權，基地面積約1.38公頃，總投資金額超過60億元，將建造全台灣樓地板面積最大之IKEA（宜家家居）商場，提供完整的複合性消費空間，包含家具與家飾零售、超市及餐飲等服務，預計於110年年初開始營運，這將是繼國泰人壽之華泰名品城、水族館等開發計畫及A19冠德環球購物商城後，為促進高鐵桃園車站特定區邁向「國際商務城」之目標，更具體的成果展現。

牛奶地產公司將結合IKEA（宜家家居）組成經營團隊，搭配高鐵桃園車站特定區擁有的交通便捷性、完善公共設施、人口成長性，加上鄰近桃園國際機場之區位等優勢條件，未來不僅將提供在地就業機會與公益性活動外，並提供在地居民一處具創意、友善的逛選空間，且在開發與建築上，將至少取得銀級綠建築標章，並以黃金級為目標，落實對社會經濟達到觸發地區發展、對地方鄰里有效提升生活機能、對自然環境朝向環境友善的開發理念。