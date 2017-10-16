九天藝能家園受邀赴日演出 陳菊盼載譽歸國

九天藝能家園青少年受邀赴日演出。（記者方志賢攝）

2017-10-16 17:59

〔記者方志賢／高雄報導〕甲仙「九天藝能家園」將赴日演出，高雄市長陳菊今授旗予九天民俗技藝團團長許振榮，她表示市府不放棄任何孩子，感謝九天給予特殊境遇的孩子機會，也期許團員們促進台日友好交流、載譽歸國。

為推動中輟生中介輔導教育，2014年市府力邀「九天民俗技藝團」於甲仙創建「九天藝能家園」，協助青少年學生發揮藝術潛能與正向學習。在「九天民俗技藝團」帶領下，「九天藝能家園」8名青少年將以精湛的鼓藝參加「第12屆日本鹿兒島亞洲青年藝術節」演出。

陳菊致詞表示，甲仙九天藝能家園提供許多特殊境遇的孩子難得機會，他們多數是八八風災的受災戶，或缺乏家庭系統支持的孩子，儘管訓練過程漫長艱辛，甚至扛揹三太子神偶徒步環島，但在社區、學校和家長支持下，團員們的努力和能力逐漸被肯定並重拾信心。

許振榮也感謝陳菊促成「九天藝能家園」在高雄，他表示家園開辦以來，秉持著永不放棄身邊的孩子，給孩子一個有歸屬感的地方為目的，讓學生從不情願、鬧彆扭、頂嘴、蹺課、不假離營，到願意接受訓練、服從團體生活紀律、喜愛家園生活，也逐漸受到社區民眾的肯定。