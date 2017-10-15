路搶通了仍有落石 宜蘭大同鄉四季、南山兩國小明停班課

2017-10-15 20:26

［記者張議晨／宜蘭報導］受卡努颱風外流環流影響，宜蘭山區降下連日豪大雨，省道台7線93.4K路段不堪暴漲蘭陽溪水沖刷，路基掏空約70公尺，雖今入夜前搶通，但部分路段仍陸續有落石及坍方，為顧及師生通勤安全，大同鄉四季國小，四季國小英士分班、茂安分班及南山國小等校，宣布明停止上班上課一天。

因台7線沿線包含英士、四季、南山、太平、茂安等村落，部分學生選擇就讀冬山鄉或三星鄉等國小；對此，教育處說，學生、家長可考量交通及天候狀況，自行請假，校方都會通融處理。