保護珍稀「台灣油杉」 苗縣府展開行動

國立聯合大學好漢坡的日本神社遺址旁有一棵珍稀樹種「台灣油杉」。（記者彭健禮攝）

2017-10-15 19:50

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣油杉為受文化資產保存法規範的珍稀樹種，全台約存500棵，苗栗縣苗栗市就有一棵，為日治時代留存下來；但民眾發現，這棵台灣油杉遭藤蔓攀爬，甚曾遭人剪枝，疑做扦插育苗販售，未受到妥善照護，憂心不保。苗栗縣政府農業處表示，已前往會勘，展開相關保護作為，並強調，台灣油杉受文化資產保存法規範，禁止採摘、砍伐或以其他方式破壞，最高可罰200萬元。

苗栗市二坪山東側山腳有一處日本神社遺址，旁有階梯步道，可通達山頭的聯合大學，地方稱為「好漢坡」。神社遺址周邊及好漢坡沿途林木蓊鬱，在神社遺址左右兩邊原本各種有一棵台灣油杉，多年前，左側那棵因枯死而移除，僅存右邊一棵。

林務局資料指出，台灣油杉為冰河時期遺留的台灣特有種，具有生物演化與地質學上的重要意義，因數量稀少，經專業調查全台約500棵，認定有瀕臨絕種之虞，於77年公告為珍貴稀有植物。農委會與經濟部依文化資產保存法規定之珍貴稀有植物，屬於文資法所稱之自然紀念物。

近來，呂姓市民發現，這棵珍樹附近有藤蔓攀爬，且曾發現有不肖人士會剪取油杉枝葉，疑似扦插育苗販售，恐危急僅存珍木生存，投書公所及縣府，希望公部門善盡管理之責。

縣府農業處於上週前往會勘，證實為珍稀台灣油杉，研判為日治時期，日本人於興建神社時所栽種，據地方表示，樹齡約有百年；苗栗市公所也於日前將周邊藤蔓清除。

農業處說，因這棵台灣油杉所處土地，為台灣糖業公司所有，已告知台糖公司協助提報，盼由縣府列管維護。

農業處說，依據文資法規定，自然紀念物禁止採摘、砍伐、挖掘或以其他方式破壞，並應維護其生態環境，類似剪枝扦插的行為，也不被允許，請民眾勿以身試法。