三民區區長林清益（中）感謝和春文教基金會三民區樂齡學習中心的付出，讓長輩們有學習知識的地方。（記者張忠義攝）

2017-10-15 19:09

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市三民區今天在科學工藝博物館舉辦「幸福久久 樂活三民」重陽敬老聯歡會，邀請長輩及其家人一起歡度重陽佳節。

三民區區長林清益表示，感念長輩們往昔的努力及打拚，才有現在幸福的好地方，而對長輩的關懷及照顧，一直都是市府團隊施政的重點方向。

三民區邀請和春文教基金會高雄市三民區樂齡學習中心、華山社會福利慈善事業基金會、長生學慈善基金會、高雄市燭光協會、中華民國經絡能量自然養生療法協會等20多個公益團體及公部門。

現場設置攤位免費提供義剪、健康諮詢、體脂肪檢測及衛教、用藥安全、失智症及AD-8檢測、經絡紓壓、神經援助法、益智闖關活動、樂齡學習推廣及法令宣導（戶政、稅務、健康存摺、長照福利、關懷銀髮族駕駛安全、預防犯罪、資源回收）等多項服務外，長輩還能在現場點播歌曲歡唱，並憑請柬兌換宣導品乙份及捐贈發票換好禮等活動，希望參與活動的長輩們能度過一個難忘的重陽佳節。