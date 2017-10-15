兒童「喜新」、成人「念舊」？ 世代不同用「聽」就知道！

2017-10-15 17:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真的！用「聽的」就知道世代的差異！

彰化縣家扶家友盃歌唱比賽，今天在彰化家扶中心和美兒童館舉行，比賽分少年兒童組，以及大專成人等2個組別，各組都有30位人報名，台下聽眾都說，不用聽歌聲，光是聽歌曲就知道「那一組在比賽」。

承辦活動的資深社工師謝淑慧表示，比賽歌單都是選手自選，少年兒童組喜歡年輕歌手的新歌，大專成人組，家長選手的選歌都很「念舊」，大多是資深唱將的歌曲。

因此，少年兒童組最多人選唱的是天王周杰倫「告白氣球」，其次是田馥甄的「小幸運」，而盧廣仲、鄧紫棋的全新歌曲也被選唱；在大專成人組部分，天后江蕙、唱將龍千玉、國台語雙聲帶歌手李千娜，選唱率最高。

不過，世代選歌雖然差異，也有相同之處，蘇打綠的「小情歌」、畢書盡「轉身之後」，在兩個組別都同時被選中；台客天團玖壹壹在少年兒童組被挑選「下輩子」，在大專成人組被選唱「9453」，果然受歡迎程度不分年齡。

謝淑慧表示，今天比賽只要參加就有「鼓勵獎金」，由興安宮康府功德會贊助，大專成人組每人1000元，少年兒童組每人600元，兩組前5名還有額外的優勝禮金與獎狀，興安宮康府功德會長蔡維國、總幹事張天明，希望能夠鼓勵家長與學生唱出實力與自信！