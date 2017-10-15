大里獅子會辦泳賽 水中尋寶學童樂翻

大里崇光、大里千禧獅子會為了讓游泳運動向下扎根，今天舉辦獅子盃游泳比賽，吸引近300位小朋友同場競技。（記者陳建志攝）

2017-10-15 17:09

〔記者陳建志／台中報導〕大里崇光、大里千禧獅子會為了培養青少年正當休閒活動，並推廣基層游泳運動，今天舉辦獅子盃游泳比賽，吸引近300名國小學童參與蛙式、蝶式、捷式等比賽，還安排水中尋寶，小朋友展現泳技，潛入水中尋寶，撿起硬幣和200多項的獎品，現場熱鬧滾滾。

大里崇光獅子會陳慶龍會長說，為了讓屯區的學童培養游泳興趣，未來並能自救救人，和大里千禧獅子會已經連續10多年舉辦「獅子盃游泳比賽」，尤其今年世大運多項運動成績亮眼，但游泳項目成績並不突出，希望藉由游泳比賽讓此運動向下扎根，並為台灣培養游泳人才，今天活動現場包括立委何欣純、市議員林碧秀、李天生、張芬郁、張滄沂都到場鼓勵小選手。

大里千禧獅子會鄭惠中會長則說，舉辦此活動是發揚獅子會服務社會的宗旨，並讓青少年培養正當休閒活動，今天共吸引近300名學童報名參加25公尺、50公尺的蛙式、蝶式、捷式、仰式等比賽，參賽選手都卯足全力向前游競爭激烈。

活動最後並安排「水中尋寶」，為活動帶來高潮，主辦單位在游泳池中丟入4000多元的硬幣，以及標上250項獎品的高爾夫號碼球、韻律球等獎品，哨音響起上百位小朋友爭相跳進水中，發揮泳技潛入池底尋寶，現場熱鬧滾滾。

大里崇光國小陳照霖今天參與自由式比賽，他說之前原本很怕水，約2年前為了克服恐懼開始學游泳，才發現游泳很好玩，今天參加自由式比賽，雖然沒得名，但覺得很開心，還說「水中尋寶」時一開始就撿韻律球，結果浮力太強沈不下去，錯失其他獎品，笑稱「有陷阱」！

相關影音