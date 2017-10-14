豪雨持續釀災 15日停班停課資訊一覽（不斷更新）

知本的富野渡假村被土石流灌入，餐廳變成野溪。（記者黃明堂攝）

2017-10-14 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕受卡努颱風及東北季風共伴效應影響，今全台部分地區陸續傳出積淹水或交通中斷等災情，今年編號20號的輕度颱風卡努中心位置在菲律賓北部，並持續往西前進，但在持續豪雨影響下，台東縣政府今晚間已先表示延平鄉紅葉村及桃源村下里地區、鸞山村上野地區明日將停止上班上課。

以下為15日全台縣市停班停課資訊

【東部】