嘉義林管處抓沙蜥 用橡皮筋當武器

嘉義林管處舉辦移除沙氏變色蜥活動，發現時用橡皮筋彈昏。（記者林宜樟翻攝）

2017-10-14 18:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市、嘉義縣水上鄉等區域外來種「沙氏變色蜥」危害本土生物環境，林務局嘉義林區管理處今天舉辦「移除外來種沙氏變色蜥與保育生物多樣性」活動，邀請志工、市民參加，看到沙氏變色蜥就用橡皮筋彈昏牠並裝袋，今天共移除55隻。

嘉義林管處、嘉義市政府、嘉義縣政府、國立嘉義大學、真理大學環境教育暨生態保育研究推廣中心、荒野保護協會嘉義分會、嘉義市王田里、東川里里民與林務局國家森林志工等今天在嘉義公園及周遭社區進行調查及移除。

民眾分組穿梭公園、社區努力找尋沙蜥的蹤跡，發現沙蜥立即以橡皮筋瞄準將牠彈昏、裝袋，但沙蜥彈跳力佳，動作敏捷，很容易就消失在眼前，且雨天氣溫降低不利沙氏變色蜥活動，大多躲藏，活動共記錄到相關蜥蜴類6種183隻，其中沙氏變色蜥78隻，移除55隻。

嘉義林管處表示，大自然的生物有其應所在位置，因為人為疏忽造成外來入侵，嘉義林管處進行沙氏變色蜥的族群監測調查，委託真理大學培訓國家森林志工參與外來種的宣導與防治，輔導興華中學學生在嘉義公園學習如何移除沙氏變色蜥。