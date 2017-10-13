重溫大學夢 高雄大學開辦「樂齡大學」

高雄大學開辦「樂齡大學」（記者蔡清華翻攝）

2017-10-13 23:28

〔記者蔡清華／高雄報導〕樂齡學習正夯，高雄大學首度開辦「樂齡大學」，30位長者成為高大學生，包括營養保健、體適能、生活新知、旅遊英文等多元化課程，還安排「混齡共學」，不同世代同場聆聽各行業菁英演講、相互經驗交流。課程規劃採學年制，總上課時數合計216小時。

推教中心主任陳一民表示，因應台灣高齡化社會趨勢，且60歲以上族群占高雄市總人口數達19.56%，高雄大學本著社會服務、在地共榮共享等理念，邀請55歲（含）以上民眾重拾課本回到學生時代。

課程設計貼近樂齡學員需求，安排成人教育、運動健康休閒、法律、外語領域教授上課，推出包括性別平等教育、認識自我身體與保健按摩、旅遊英文、醫療保險、健康飲食面面觀、健康自主管理等實用單元，下學期再推法律進階課程，吸收生活相關法律新知、自我保護該有合法權益。

此外，「混齡共學」設計則安排樂齡學員與青年學子共同參與卓越講座，創造跨世代的思想交流平台。該講座將陸續邀請諸如鋼琴家劉富美、對外貿易發展協會主任呂文瑞、法國青年背包客湯幕希、台灣阿布電影公司（代表作品「看見台灣」）總經理曾瓊瑤、恩智浦半導體高雄廠總經理張玉琳等各領域專家到校演講。

學員來自左營、楠梓、橋頭、梓官、大社等區，最年長近80歲，其中還有3對夫妻攜手共學。