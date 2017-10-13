慶富恐破產 海科館：海生館工程年底前解約

原訂9月底前完成海生館一樓的底板澆置作業，至今仍「原封不動」，沒有任何工程車進出及動作，海科館表示年底前將與慶陽終止契約。（記者林欣漢攝）

2017-10-13 14:35

〔記者林欣漢／基隆報導〕海軍新型國造獵雷艦承造商慶富造船傳出尋求政府資金協助，甚至可能提出破產聲請，承攬基隆海洋生態展示館（海生館）工程的慶富子公司慶陽今天強調，財務方面沒有直接影響，仍會持續依約趕工；但國立海洋科技博物館表示，年底前將會終止契約；在地居民也說，基地現況仍與2個多月前一樣，「已經不抱期待。」

原訂5月13日完工開館的基隆海生館，至今仍只有一片水泥地基，已被開罰1000萬元罰鍰到頂，慶陽聲稱是加碼投資須變更設計，工期延宕至明年底止，但原訂9月底前完成海生館一樓的底板澆置作業，至今仍「原封不動」，沒有任何工程車進出及動作。

「確實滿掙扎的！」海科館經營管理組主任何林泰表示，雖然慶富尚未正式宣布聲請破產，但慶陽財務狀況確實有問題，海科館已做好心理準備，將在適當的時間終止契約，估計會在年底前。

慶陽強調，慶富與慶陽雖然是母、子公司的關係，但財務方面並沒有直接影響，進度上確實有落後，但仍會持續依約進行趕工。對於海科館解約的打算，慶陽表示：「會再進一步討論。」