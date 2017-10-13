是公車還是遊覽車？雙層巴士營運遇瓶頸

雙層巴士今年上路以來，每月買票人數只在1萬上下，無法達到損益平衡。（記者黃建豪攝）

2017-10-13 14:13

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市雙層觀光巴士今年1月風光上路以來，現今每月買票人數約8000至1萬1000人，營運仍然虧損，台北市議會交通委員會今天上午乘車視察時，台灣租車旅遊集團總經理徐浩源坦言雙層巴士營運面臨瓶頸，盼雨天沒人搭乘時可停駛、以及對國人、年長者可藉由政府補貼做差別訂價。然而，雙層巴士遭中央交通部定義為市區客運，台北市交通局指出，除非中央修法或立專法，否則較難解決。

今年1月18日上路的雙層觀光巴士，在台北市共有8輛車，每輛造價高達1500萬元，業者則透過申請交通部公路總局的「105年度公路公共運輸提升計畫」，每輛車獲補助541萬元，其餘900多萬元由業者自籌，總共獲補助4331萬元，在台北市境內行駛紅、藍兩路線。

徐浩源則指出，雙層巴士上路至今，約6成乘客是境外人士，每月平均買票人數約8000至1萬1000人，但按照營運計畫，損益平衡須達400萬元，現在只有約240萬元，達成率僅6成。

徐浩源說，雖然台灣的雙層巴士在露天座位區有台灣獨有的雨棚，未來也規劃做透明玻璃，但像今天這樣的大雨天真的沒人，載客率低，但車子不開會挨罰，儘管雙層巴士功能是觀光，卻要同時受公共運輸處、觀光傳播局等單位監督，希望管理單位能釐清。

徐浩源也說，雙層巴士票價，最便宜也要300元，境外人士普遍認為便宜，但對國人來說偏高，但若有差別票價，觀光巴士可能就無法經營，營收將達不到每月400萬元的損益平衡，另外，對於65歲以上年長者，目前也沒有補貼。

台北市交通局長張哲揚則指出，雙層巴士票價是由業者自行訂價，要訂0元也行，但業者得自負盈虧，雙層巴士問題在於被中央定義為市區客運業，無法申請遊覽車業的補助，又已經申請了公路總局的4000多萬元補助款，若營運不滿8年，得按不足經營年份退款。

至於雨天停駛部分。張哲揚也說，問題一樣在於雙層巴士是市區客運，必須受路線公車的法令限制， 除非颱風宣布停駛，不然路線公車下雨就是要開，若要改申請為遊覽車業，還得達到一定的經營規模、場站與增加車輛數，只有現行的8輛車不夠，但雙層巴士並沒有這麼多的需求。

張哲揚表示，照理說雙層巴士應該要是遊覽車業，條件限制部分可能需要中央修法，或專門為雙層巴士立專法，讓雙層巴士能排除公路法的適用，但恐怕需要中央點頭才行。