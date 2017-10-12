遠航再傳勞資爭議 勞動部將優先處理

遠航再傳勞資爭議！遠航工會、桃園市空服員職業工會一行30多人，上午到勞動部前陳情，要求勞動部應立即督正裁罰。（記者吳柏緯攝）

2017-10-12 16:57

〔記者吳柏緯／台北報導〕遠東航空再傳勞資爭議！遠航5月時解僱17名空服員，該案仍在勞動部裁決中，但昨晚又傳出無預警以簡訊解僱遠航工會理事長詹文婷與另一名員工。遠航工會、桃園市空服員職業工會一行30多人，今天上午到勞動部前陳情，要求勞動部應立即督正裁罰。

今年5月，遠東航空才因解僱17名空服員，而被提起不當勞動行為裁決，遠航工會理事長詹文婷也是其中1人。雖然遠航最後撤回資遣決定，並讓詹文婷復職，但昨晚詹文婷卻又無預警接到公司的解僱簡訊，讓她非常不滿。

詹文婷指出，公司從今年9月起，強制外站空服員須住進遠航集團位在高雄的樺舍商旅，不過該棟建築物許多地方仍在施工，引起不少員工的安全疑慮，因此多次向資方反映，不過資方仍逕自宣告通過消防安檢。

詹文婷說明，高雄市消防局曾在今年9月29日進行消防安檢，結果不合格，並要求遠航限期改善，而工會也基於職責，將消防安檢未通過的公文，張貼於布告欄與個人信箱，沒想到昨晚就收到公司以簡訊通知解僱；另一名呂姓空服員昨晚也被以違反工作規則為由解僱。

遠航工會顧問林芸表示，遠航在裁決庭一開完後，隨即寄發解僱簡訊，不但惡劣更是藐視勞動部的裁決庭。這次解僱已違反《勞基法》、《工會法》與《勞資爭議處理法》的規定，勞動部應立即認定遠航是非法解僱。

勞動部勞動關係司裁決科科長章鴻年說，遠航的17人解僱案仍在調查，依法在裁決期間資方不得解僱勞工。這次詹文婷與呂姓空服員的解僱案，將視為另一件不當勞動行為裁決申請，由於解僱對勞工權益影響很大，明日將召開裁決會議優先處理。