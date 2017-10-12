肯納園體驗種菜 鄭文燦：照護更多身心障礙朋友

桃園市長鄭文燦（前排左二）前往龍潭肯納園的菜園體驗菜農生活。（記者周敏鴻攝）

2017-10-12 15:41

〔記者周敏鴻／桃園報導〕財團法人台灣肯納自閉症基金會（簡稱肯納自閉症基金會）規劃在龍潭區文化路上新建「龍潭肯納園」，還設置了約1甲地的有機菜園，桃園市長鄭文燦今天前往參觀並體驗種菜，他說，期許龍潭肯納園2年內能完工，多讓60位身心障礙的朋友得到更好的照護。

肯納自閉症基金會以服務範自閉症障礙症候群等多重障礙者與家人為目的，並教育社會大眾認識、接納肯納症者，讓肯納症者可以融入社區生活，鄭文燦說，自閉症又稱肯納症（Kanner's Syndrome），肯納症者雖有程度不一的情緒、溝通障礙，但對特定事情的專注度與潛力也能妥善發揮，民眾除包容、接納外，更應給予肯納症者更多支持。

基金會規劃新建的龍潭肯納園，將是身心障礙者的全日型住宿機構，提供身心障礙者全日型住宿、日間型生活照顧、日間作業設施服務（小型作業所）與庇護工場等服務，基金會董事長彭玉燕說，她自己的小孩也是肯納症者，她的希望就是盼能安心陪著孩子一路到老，成立基金會就是盼能幫助像她一樣的家長們，都能如願。

鄭文燦也期盼龍潭肯納園能於2年內完工，讓複合型的社福園區，妥善服務中度以上智能障礙者、肯納兒與智能障礙合併多重障礙者，更成為其他社福單位的典範。