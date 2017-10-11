國際儀器科技創新獎 東勢高工拿下二、三獎

2017-10-11 17:25

〔記者李忠憲／台中報導〕國立東勢高工電子科報名「第9屆i-ONE國際儀器科技創新獎」大賽，2隊7人面對來自各校菁英隊伍角逐中表現優異。學生管祥詠、陳侑任、傅鈞瑋3人以「把3D印表機送上火星」拿下二獎；李湘汶、廖仁祥、莊慶鴻、王文旻4人則以「GPS自動運輸車」榮獲三獎，獲頒共6萬元獎金。

指導老師電子科主任王允上表示，在參賽準備過程中，他告訴學生「擁有自學能力，是成功致勝的關鍵」。本次比賽從入選到決賽、從口頭報告到書面展示，學生都有聽老師的話，自動自發學習研究，才能獲得佳績。

二獎團隊成員管祥詠表示，人類很快就能實現登上火星的夢想，在登上火星之前，必需先把機器人及生產設備送達，這時就需要一組可遠端監控、連續運作，為人類打造各項生活所需設備及物品的機器，「把3D印表機送上火星」就是以這個概念為研發動機。

三獎隊員李湘汶說，有一次參與科技部高瞻計劃研究，發現東勢區果農採收水果有一半以上時間花在「把水果從樹下搬運到工寮集中存放」的過程，既耗時又費力。如何節省人力、縮短採收時間？一個簡單的發想，在研究團隊的腦力激盪下，最後研製出一台「GPS自動運輸車」。

「i-ONE國際儀器科技創新獎」比賽是由國家實驗研究院儀器科技研究中心（簡稱儀科中心）主辦，藉此鼓勵青年學子運用基礎科學知識研發儀器，以協助科學研究、提升生活品質。