比防曬更重要的事！吃對食物還你亮白肌

2017-10-12 07:30

〔記者邱璟綾／台北報導〕秋高氣爽的日子，你也喜歡外出踏青嗎？若疏於防曬，秋老虎更容易讓你曬黑，但現在別擔心，除了外出做好防曬，台北醫學大學營養師Vivian表示，平常多攝取蔬菜水果、紅藜與鮭魚，不只能緩減黑色素增生，還能養出白裡透紅的好膚質。

Vivian指出，蔬果類含有植化素與維生素C，可抑制體內黑色素生成；紅藜等全穀類食物則有大量膳食纖維與多酚類，幫助排出體內毒素，讓肌膚呈現健康光澤感；而鮭魚含有相當豐富的維生素D與Omega-3不飽和脂肪酸，能減少皮膚因為日曬造成的曬黑、曬老現象，帶皮的鮭魚更有膠原蛋白，能維持肌膚的膨潤與光澤。

今天就跟著生活週報一起來做這道美味又能美白的「鮭魚松子青醬紅藜飯」！

鮭魚松子青醬紅藜飯

食材： 鮭魚排200g、松子30g、花椰菜50g、菠菜50g、牛奶100g、蒜頭10g、紅藜100g、白米100g、美白菇（鴻禧菇）40g、橄欖油20g、黃檸檬半顆

調味料： 鹽少許、黑胡椒粒少許

1. 將松子放進烤箱，以攝氏130度烘烤約20分鐘後放涼備用。菠菜、花椰菜洗淨汆燙1分鐘後冰鎮備用。將紅藜、白米洗淨瀝乾後，加水230g放入電鍋以一般煮飯流程烹煮備用。

TIPS：冰鎮過的蔬菜可以保留原本的深綠色外觀，讓擺盤更美觀。

2. 先製作青醬。將牛奶、橄欖油10g、蒜頭、花椰菜、菠菜、鹽放入果汁機，擠入半顆黃檸檬汁後攪成泥備用。

3. 在鮭魚排表層撒上黑胡椒粒、鹽，起一熱鍋後轉小火，倒入橄欖油10g並把鮭魚魚皮朝下煎至焦黃，加入美白菇乾煎至全熟後起鍋；接著倒入步驟2的青醬煮滾後撈起，備用。