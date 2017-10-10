收假日國道車流持平 高公局：離峰減價有效果

2017-10-10 17:19

〔記者陳宜加／台北報導〕今天是國慶連假最後一天，上午六至十一時為第二波國道離峰七折優惠時段，交通部統計，通行量為十八百萬車公里，相較端午節、二二八收假日同時段增加七.五％、九.四％，似略見成效，交通部將於明（十一）日上午公布成效分析。

高公局預估，今天全天交通量為九十九百萬車公里，仍在預期車流量的範圍內。

備受關注的離峰優惠成效，第一波優惠時段為連假第一天下午二時至晚間七時，車流量與今年二二八連假同時段差不多，北部路段南下總延車公里約增加八％，若與尖峰時段增加五％比較，則些微增加三％。

第二波優惠時段為今天上午六至十一時，高公局交通管理組副組長張崇智表示，通行量為十八百萬車公里，整體車流量比端午連假同時段十六.八百萬車公里增加七.五％、比二二八的十六.五百萬車公里則增九.四％。

他表示，下午西部國道僅湖口服務區至湖口壅塞、中部北斗至埔鹽車速稍慢，整體車流量與過去連假同時段差不多，因此研判確實有部份車流被上午減價時段吸引，拉平上下午差距，發揮「移峰填谷」效果。

另外，國五北上宜蘭至坪林段下午較為壅塞，但實施高乘載管制後，傍晚五時前已慢慢紓解，宜蘭至頭城恢復順暢，雪山至坪林車速也維持四十公里以上。