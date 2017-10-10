竹市8名國慶寶寶報到 母歡喜：不怕沒人幫他慶生

2017-10-10 13:34

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕與國家同一天慶生！新竹市共有8名國慶寶寶報到，市長林智堅除送上祝福外，也表示，竹市是全台最幸福的兒童城市，歡迎這些國慶寶寶成為新竹市的一員，在幸福城市中，平安健康長大。

新竹市衛生局資料統計，截至中午，竹市4家醫院共有8名國慶寶寶誕生，男生3名、女生5名，目前尚有7名產婦待產中，期盼健康寶寶也能在雙十國慶這天來到人世。

陳太太順利產下一名女寶寶，體重3325公克，目前母嬰同室中，陳太太表示，懷孕39週這甜蜜的負擔終於「退房」了，在少子化時代能生且健康就是福，又剛好在國慶日生下寶寶，真的非常高興，「寶寶自己選的日子也真好記，以後生日不怕沒人幫他慶祝。」

林智堅指出，市府為鼓勵市民多生孩子，推出「育兒津貼」、「保母托育費用補助」、「免費育兒指導」等育兒措施，106學年度起，除中央補助5歲幼兒免學費政策外，市府更編列7500萬元預算，待議會通過審議，將加碼補助中班幼兒就讀本市公立幼兒園免學費，就讀私立幼兒園每學期補助學費1萬5000元，減少家庭育兒負擔，每月最多省2500元，一年可省3萬元。

除補助幼兒園學費，市府也推動「生育津貼政策」，第一胎補助1萬5000元，第二胎以上每胎增加5000元，雙胞胎補助5萬元，三胞胎以上及第二次雙胞胎補助10萬元，致力減輕「三明治世代」父母育兒負擔，讓「政府逗陣來顧囝仔！」