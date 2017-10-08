長照》老老照護壓力大 專家：可申請居家喘息服務

老老照護壓力大，家屬要鼓勵照護者與被照護者至社區關懷據點認識新朋友，充足電力。（資料照，記者曾迺強攝）

2017-10-08 23:04

〔記者曾迺強／嘉義報導〕身為長期照顧者往往有難說出口的壓力，專家建議不要把所有責任和壓力都一肩扛下，可以適度由其他親人分擔，或多利用各縣市社會局或衛生局居家服務、居家護理等，適時申請居家喘息服務。

嘉義縣太保市74歲黃姓老翁，數年來不間斷照顧受病痛折磨、不良於行的同齡妻子，今（8）日清早卻疑似以童軍繩勒死結褵54年的老伴，再持鐮刀割腕自盡；警方採證研判，黃翁腦部曾開刀，近1年受病痛之苦，加上不堪長年照顧妻子的壓力，才從「照顧者」變成「加害者」。

嘉義縣大林慈濟醫院身心醫學科主任董俊良說，即便一個人擔任主要照護者工作，家屬也要輪替或尋求外界支援，若24小時不間斷照顧患者，易身心俱疲、產生憂鬱症而承受不住壓力。

弘道老人福利基金會彰化服務處主任林博樺認為，「老老照護」者不見得是中低收入戶等弱勢家庭，例如今天這起雙屍案，黃翁仍與有經濟能力的兒子同住；她研判，黃翁可能不善於向家人傾訴照護的辛苦，把照護妻子責任攬在身上，導致壓力過大；各縣市社會局或衛生局均有居家服務、居家護理等服務可供申請，家屬也要鼓勵照護者與被照護者至社區關懷據點認識新朋友，充足電力。

嘉義縣衛生局長許家禎說，照護者可向公所社會課或衛生所適時申請居家喘息服務，最快1週審核完成，建議照護者帶患者就醫時，可同時尋求院方家屬支持系統服務，勿忽視自身情緒壓力。

嘉義縣、市均設有「長期照顧管理中心」，提供到宅照護技巧指導、照護技巧訓練、紓壓活動、心理協談等，減輕照護者負荷，嘉縣可洽05-3625750，嘉市可洽05-2336889。