淡水台銀日式宿舍 修復工程明年啟動

2017-10-08 19:44

〔記者李雅雯／新北報導〕淡水台銀日式宿舍位於淡水區中正路後段，鄰近淡水海關碼頭，在2011年公告為直轄市定古蹟，尚待修復再利用。所有權人台灣銀行現正委託專業單位進行修復工程設計，預計明年啟動修復工程，兩年後完工。

淡水台銀日式宿舍興建於日治時期昭和年間，共有4棟，木造黑瓦建築群緊鄰淡水河，前有庭院、後有花園，還能眺望對岸的觀音山，原為當時的官員宿舍，民國38年後，收歸台灣銀行所有，做為淡水分行經理宿舍。

2004年6月，淡水的文史工作者聯名申請台銀日式宿舍列為文化資產保存，審議程序尚在跑，宿舍卻慘遭向台灣銀行承租土地的業者連夜剷平，在文史工作者奔相走告、積極搶救下，僅留下現有一棟。因為保留過程走得艱辛，淡水台銀日式宿舍的修復完成對於地方頗具意義，也備受期待。

淡水台銀日式宿舍老舊失修，部分木造門窗已經毀損、黑瓦屋頂也待修復。台灣銀行指出，由於此棟宿舍位處淡水河邊，有潮汐影響，修復工程會著重建物的排水、防水，木造結構處會強化防震功能，依循「原貌修復」是工程原則；目前已委託專業單位做工程設計，預算經費2800萬元，預定民國107年動工、109年完工，尚無具體的再利用計畫。

新北市政府文化局文化資產科長楊智能表示，會尊重台灣銀行後續提出的再利用計畫，由於是公有文化資產，鼓勵可往對民眾開放的方向做再利用規劃，對於該棟建物修復寄予厚望，期待其修復完成和鄰近的淡水海關碼頭、紅毛城等景點串聯，成為淡水河岸新亮點，後續也會持續追蹤此案進度。