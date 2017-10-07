菲律賓東方熱低壓生成 明後天東台灣、恆春提防大雨

菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓今天（7日）下午生成，預估不會直接襲台，不過明天其外圍雲系將為東半部及恆春半島帶來大雨。（中央氣象局）

2017-10-07 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓今天（7日）下午生成，預估不會直接襲台，不過明天其外圍雲系將為東半部及恆春半島帶來大雨。

氣象局指出，此熱帶性低氣壓未來持續偏西移動，不直接影響台灣。明後兩天在東北風及熱低壓外圍雲系影響下，東半部及恆春半島易有大雨，西半部則是上午天氣穩定，午後有局部雷雨。