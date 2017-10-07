藍莓乳酪和重焙火烏龍茶速配 茶博「茶佐餐」饕客驚艷

2017-10-07 16:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投世界茶業博覽會今日開幕，首次推出的「茶佐餐」，今日由日月潭雲品酒店打頭陣，茶改場魚池分場長黃正宗應邀品嘗後，認為「茶佐餐」是把台灣茶推上國際的好方法，品嘗12道義式餐點搭配4種台灣茶後，他笑說，原來藍莓乳酪和重焙火烏龍「武湯」這麼速配；蜜瓜加火腿和金萱茶配也沒有違和感。

南投茶博今日開幕，9天活動分別在中興會堂、會堂廣場、青少年活動中心、中興大操場和虎山農場展開，今日是國慶日連假首日，找茶品茶的遊客不少，但人數還未達高峰。

今年茶博最新的活動，是由講茶學院主辦的「茶佐餐」，該學院認為台灣吃的文化一定要搭配茶飲，才能成為飲食文化，西式料理要佐酒，未來希望也能透過料理，把台灣茶推向國際。

「茶佐餐」每天有3場，每場都要預約且要繳費才能入場，7到9日先由雲品酒店負責，以12道義大利餐點搭配金萱、蜜香、武湯和日月潭紅玉搭配。新鮮的搭法，讓茶人饕客都覺得驚艷。

黃正宗說，茶改場多年前就很想推「茶佐餐」，因為只有上了餐桌才能像酒佐餐一樣，推向國際。當然「茶佐餐」不會取代酒，但嘗試台茶搭西餐，的確是一條新的路。

黃正宗也建議，輕發酵和輕焙火茶，適合搭口味較清淡的餐點，重發酵和重焙火就要搭口味較重、鹹或肉類餐點。