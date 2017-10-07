新北國慶花車有亮點 QRcode掃描成變形金剛

新北市政府參與國慶日花車遊行活動，以淡海輕軌「行武者號」為主題，列車新增QRcode，民眾拿起手機掃描，列車立刻變成變形金剛。（圖由民政局提供）

2017-10-07 13:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕總統府前廣場將於10月10日舉辦雙十國慶慶祝活動，新北市政府參與花車遊行，以淡海輕軌「行武者號」為主題，花車上方還有萬里蟹、天燈等新北意象，列車新增QRcode，民眾只要拿起手機掃描，列車將變成變形金剛，創意十足。

民政局長江俊霆表示，今年全台共有46輛花車於國慶日當天參與遊行，新北市利用台灣首度國車國造的淡海輕軌為外形，搭配變形金剛樣貌，材質加強防曬及防潑水功能，主色調藍色，呼應淡水「水」、「海」的景色，花車上方的萬里蟹及天燈，象徵新北市特產與觀光景點，車廂兩側將有代表新北市的山櫻花與山茶花仙子，與民眾互動。

江俊霆說，行武者號變身變形金剛的設計，是以車身照片打底，透過專業繪圖團隊，利用3D繪圖技術，把輕軌外殼逐步分解設計，零件比例經過計算，讓車身在20個動作轉化下，變身變形金剛。

此外，花車在國慶日遊行後，將移至南港展覽館公開展示，展期從10月10日持續到10月15日，變形金剛影片同步放在民政局網站，歡迎民眾一睹為快。