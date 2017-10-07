賴揆送大禮：450億打造澎湖「全綠能」觀光島

賴清德送出滿月禮大紅包，澎湖各界貴賓都相當興奮。（記者劉禹慶攝）

2017-10-07 12:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕行政院長賴清德就職滿月前夕，率領團隊抵澎巡視，宣布斥資450億元，在2025年前打造澎湖成為「國際、智慧、綠能、觀光島」；另外明年澎湖舉辦「世界最美麗海灣組織年會」，賴也允諾全力協助，投入12億多元經費。

澎湖歷年來已執行低碳島計畫，陸續完成相關計畫，只有風力發電、電動機車及太陽能熱水器3項計畫未達標；新任閣揆賴清德在滿月前夕，送給澎湖最大的滿月禮，宣布2020年前投入190餘億元，先完成階段性計畫，2025年投資額達450億元，讓澎湖成為全綠能島，百分之百再生能源發電。

賴清德表示，全世界有3個小島是全綠能，包括丹麥2個小島、西班牙1個小島，但人口數最多是3萬多人，以澎湖人口數10萬人，絕對領全球風潮之先，尤其氣候變遷為全世界關心議題，配合聯合國認可的世界最美麗海灣玄武岩柱美景，讓澎湖成為「國際、智慧、綠能、觀光島」，中央與地方攜手合作。

另外，針對澎湖明年即將舉辦世界最美麗海灣組織年會，賴清德也再度送出大紅包，宣布行政院全力協助，包括2.5億元興建國際廣場、4億元路燈地下化工程、3億元路平專案人孔蓋整平及打撈海底沉網，估計花費12億餘元，協助澎湖對外行銷，並改善服務品質，除了整頓市容外，更提供免費全面性WIFI，未來還要成為行動支付示範區。

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