黃昆輝基金會調查：民眾最擔心青少年藥物濫用

2017-10-07 10:57

〔記者林曉雲／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會今早開記者會，公布校園環境與安全品質滿意度調查，受訪民眾最擔心的是，近年來台灣青少年藥物濫用情況日趨嚴重，毒品入侵校園情況堪憂，其次是學生參加幫派、校園霸凌等問題，黃昆輝呼籲政府應該展開跨部會合作，積極全面地進行校園反毒行動。

民調小組召集人郭生玉教授表示，問卷以1分到5分代表受訪者的擔心程度，1分很不擔心，3分中等，5分很擔心，受訪者對於國中生安全擔心程度，問卷結果平均分數超過4分，依序為毒品入侵校園（4.55）、學生參加幫派（4.38）、校園霸凌（4.31）、性騷擾或性侵害（4.25），介於3到4分則包括學生自我傷害（3.75）及不當處罰（3.34），調查時間是9月24日到26日，調查範圍是全國22縣市年滿20歲的民眾，有效樣本1069人，因為受訪者是一般民眾，因此問卷所詢問的是民眾的「擔心程度」。

銘傳大學教授黃富源表示，根據刑事局的刑案統計，我國治安狀況連續10年在刑案統計上呈現整體下滑現象，95年刑案計47萬4352件，104年減到25萬7047件，刑案件數減少，但未反映在民眾對校園的安全的放心與滿意，這代表民眾對學校安全的要求較高，督促政府更重視學生安全。

至於毒品案件，黃富源表示，刑案件數減少，但毒品犯罪案件卻不減反增，104年毒品犯罪比10年前增加2935件，這是一項警訊，政府全力反毒多年，年年開反毒大會，但客觀數據未見成績，民調也未獲民眾肯定，特別是17歲以下毒品犯罪人有1941人、占比3.6％，犯罪人年紀愈輕、黑數愈高，實際上校園毒品入侵現象恐高於現有統計數字。

此外，民調小組委員馮清皇說明，問卷也顯示，民眾認為需要加強的國中小安全教育，戲水安全、防災教育、飲食衛生安全、上下學交通安全、網路使用安全，而受訪民眾有8成認為老師應負責維護國小學生上下學交通安全，也有78％認為是家長，只有57.1％認為是交通警察要負責協助。

至於國中小營養午餐衛生品質，36.6％感到滿意，16.2％不滿意，47.1％沒有意見；對於國中小採用綠籬作為學校綠圍牆，61.1％表示贊同，31.4％不贊同，其餘無意見；國中小放學後實施校園開放政策，則有高達81.7％受訪民眾表達支持。

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