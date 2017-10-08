捨不得喝！ 照片拿鐵太逼真

2017-10-08 08:30

〔記者陳怡君／台北報導〕手機裡的照片竟然能「印」到咖啡奶泡上？自韓國引進影像咖啡列印機的映相咖啡，主打「即拍即印」技術，現場就能把美美的自拍照，或是手機相簿裡的毛小孩照、搞怪照、心儀「歐爸」照，通通印到咖啡上，做成獨一無二的照片拿鐵！

熱愛攝影的映相咖啡老闆邱屹劭表示，他從大學時期就開始接觸攝影工作，一開始是想開攝影工作室，但看到國外不少複合式咖啡廳做了相當有趣的異業結合，便靈機一動把攝影棚結合咖啡廳，並從韓國引進特殊機器，希望打造一處好拍、好吃、又好玩的複合式咖啡館。

邱屹劭說，除了希望顧客拍得盡興，也能吃得安心，因此店內餐點用料也不馬虎。他解釋，咖啡原料精選產自哥倫比亞的阿拉比卡咖啡豆，「印」在咖啡上的圖案則使用通過食安檢驗的食用色素，以印表機原理將糖粉噴印在飲品表面奶泡。店內供應的早餐茶、草本茶等，也均為德國、英國進口茶葉泡製。

映相咖啡除了顛覆一般人印象中的「咖啡拉花」，更將店面結合自助攝影棚，重金打造3大主題攝影棚，並提供上百款服裝和道具，從動漫人物、神奇寶貝、哈利波特魔法袍到夢幻的公主系列應有盡有，保證讓愛拍一族盡情變裝拍個夠！

映相咖啡（02）2343-2296，台北市中正區信義路二段187號2樓

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