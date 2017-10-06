國慶遊行嘉年華 熊讚花車首度亮相

可愛童趣的熊讚造型花車首度亮相。（圖由台北市觀光傳播局提供）

2017-10-06 16:17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕雙十國慶將屆，今年國慶典禮首次舉行國慶花車遊行嘉年華，46部花車將在典禮後亮相，台北市以目前最火紅的吉祥物「熊讚」打造一部具可愛童趣的巨無霸「熊讚花車」，並以「旅行台北」為主題，帶出台北各觀光旅遊元素，這部花車今日首度亮相。

北市觀光傳播局副局長陳譽馨表示，為了宣傳台北城市意象，以巨型熊讚為主體打造的花車，車身兩側承載TAIPEI字樣，車體上並呈現台北城市地景及旅行要素，以北門、溫泉、美食、螢火蟲復育、購物、城市天際線等木製結構架構出台北的特色，在10月10日國慶當天，花車經過總統府時，熊讚會親自出現在車體上方的展示台，與南台北家扶的小朋友一起表演及向大家打招呼。

花車上的北門意象裝置物內嵌120吋LED面板，在花車行進間除了將播放台北觀光影片，也會穿插播出熊讚展示台下方暗藏的Kiss cam捕捉到的現場民眾熱情畫面，展現出科技城市與北市的歡樂氛圍。

觀傳局指出，「熊讚花車」在參加完總統府前亮相後，會與其他45輛花車於中午12時集結，從延平南路與長沙街口出發，並沿著延平南路、衡陽路、博愛路一路遊行到北門廣場，讓民眾能近距離觀賞所有特色花車。