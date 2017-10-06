台灣香蕉首度銷中東 在杜拜建立灘頭堡

2017-10-06 13:33

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣香蕉寫歷史，今天首度將香蕉外銷到中東杜拜市場，雲林縣莿桐鄉果菜生產合作社理事主席蘇明利表示，如能成功打進中東市場，對於農民來說銷路將更為穩定。

台農發公司、香蕉研究所與雲林縣莿桐鄉果菜生產合作社合作，克服長途運輸保存技術問題，創全台首例，將香蕉外銷到中東杜拜，在台香蕉收購價格則高出目前市價一倍。

台農發行銷企畫經理張皓鈞表示，台灣香蕉外銷多以日本市場為主，此次首度外銷中東，數量6噸，結合香蕉研究所長途保鮮技術，希望克服從台灣船運到中東船期約20天的航期的保鮮問題，若能成功外銷，配合蕉農穩定供貨，即可打開中東市場大門。

張皓鈞表示，為了讓香蕉維持20天以上的高品質，包裝媒材都必須特殊處理，雲林縣莿桐鄉的香蕉品質極佳，成熟時果皮呈現耀眼的金黃色，幾無斑點，中東國家最喜歡金黃色，如能順利保鮮，台蕉應可受到中東市場青睞。

「種香蕉是專業」，蘇明利表示，多年來以外銷為目標，目前每年穩定外銷日本市場，希望此次能成功打進中東市場，為台蕉銷路找到新的出口。

農委會副主委陳吉仲表示，香蕉外銷到中東，牽扯到許多技術，光靠農民單打獨鬥絕對無法外銷出去，他會用實際行動，協助農民把香蕉賣出去。